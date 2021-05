“Praegu on olukord selles suhtes kriitiline, et me elame küll selle suve üle, tuleb lihtne meelelahutus peale, aga sügisel ehk siis madalhooajal ei toimu mitte midagi, kuna ei ole kohta. Meil on tõsine mure pillimängu ja ­päris bändide pärast. Kui nad ei saa koos käia, harjutada, ka ­lõbutseda, siis pole mõtet muusi­kaga tegeleda,” nendib Tölp.