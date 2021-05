Keit Kasemets: Emadepäeval ehib Iseseisvuse väljakut lipuvärvides lillevaip

Selle aasta emadepäeval, 9. mail tähistame ühtlasi Euroopa päeva. On juba teine Euroopa päev keerulistes oludes. Vaktsinee­rimine kogub hoogu ja viiruse levik hakkab Eestis pidurduma, kuid kriis ei ole kaugeltki läbi. Seni on see toonud Euroopale keerulisima aja pärast teist maailmasõda, palju kriitikat ja rahulolematust. Ühiskonnad on suletud, majanduslangus seninägematu.