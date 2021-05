Lapsepõlv Pärnus innustab fotograafi reisima pärapõrgusse

“Muinasjutuline algus ­kirevate kostüümidega võttis minu silme all kiiresti süngemad värvid. Ohverdamine on nii sürreaalne vaatepilt Indoneesia keskpäevases prožektorina lõõskavas päikeses, et võika tapatöö asemel tundub see katkena mõnest maagilise realismi meistriteosest. Aga ma ei pea end näpistama, et veenduda selles, et kõik toimub päriselt. Hais, mis hakkab kiiresti levima kuuma päikese käes vedelevatest korjustest ja verest, kinnitab veenvalt, et see kõik juhtub päriselt.”