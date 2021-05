Praegu käib tulevases üürimajas kolmanda korruse põrandate ja vaheseinte ehitus ning peagi hakatakse katust paigaldama. Hoone valmimistähtajaks on seatud novembri lõpp.

Optimus Ehituse projektijuhi Timo Luhari sõnul on ehitustööd kulgenud hästi ning pandeemia ja ehitusmaterjali tarneraskuste kiuste püsitakse graafikus. Näiteks tuli ehitajal viiruse tõttu ette tõrkeid monteeritavate raudbetoon-seinapaneelide kättesaamisega, aga praeguseks on see probleem lahenenud ja hoonekarp püsti.