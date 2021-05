Karskusliit: Kuidas tulla kriisist välja tugevamana?

Muutuste protsessis on viis etappi: eitus, ignoreerimine, mõtlemine, ahaa-efekt ja elluviimine. Iga etapp on individuaalse pikkusega, kuid nüüdseks oleme paljud saanud aru pandeemiaga seotud muutuste vajadusest ja neid ellu viinud.

Ei saa ju eitada, et toimunud uutuste hulgas on olnud samuti positiivseid hetki. On suurel määral sõltunud meist igaühest, kuidas oleme suutnud ja osanud selle kodu- ja perekeskse perioodi enda kasuks tööle panna. Paljud emad-isad on taas avastanud aktiivse lapsevanema rolli tähenduse. Räägitakse rekordilisest suuskade ja jalgrataste läbimüügist, matka- ja rabaradade külastusest. Paljud on vähendanud oma alkoholitarvitamist ja inimesed on leidnud suletud, umbsetest ruumidest jälle tee vabasse loodusse.