Mullu Pärnumaale kerkinud uudsetest bussijaamadest oli Tori oma ainus, millel tagant läbi käiakse ja sõidetakse, sest valdavalt on bussipaviljonide tagune puude või põõsaste varjus. "See sein tundus mulle alasti. Või nagu allveelaev, ehkki fassaad on kena. Siis me kohaliku rahvamaja juhatajaga filosofeerisime, et võiks sinna midagi panna," meenutas kohalik elanik, fotograaf Ülo Soomets.