Andrus Kärpuk on maakonnas sujuva ühistranspordi korraldamise raudvara, kes on lõpetanud tehnikaülikooli transpordi erialal ja tõusnud Pärnu bussipargi pea­direktoriks. Kogemustele toetudes ­seisis ta linna uue bussijaama ehitamise eest ja rajatis tunnistati Pärnu 2018. aasta teoks. Nõnda põhjendas Pärnumaa omavalitsuste liit 2019 aasta alguses Kärpuki Pärnumaa vapimärgi kavaleriks saamist. Tegemist on maakonnas jagatava kõrgeima tunnustusega.