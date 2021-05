Päevad, mil harakapaar ja hallvaresed saaks rahus hoovi­murul kõndida, on läbi. Kuigi harakad rehe alla, kuhu suitsupääsukesed on end sisse seadnud, ei tiku, on nad sellegipoolest pääsukeste meelest kahtlased tegelased. Siiski ei tõrju suitsupääsu­kesed neid nii raevukalt, kui nad kupatavad hallvareseid, raud­kulle, rebaseid või suisa kasse minema.