Valter Parve: Millal on inimesel hea olla?

Sotsiaalministeerium on sel kevadel juba alustanud heaolu arengukava 2023–2030 koostamist, sihiks ühine arusaam sellest, “mis muudatusi tuleb riigi poliitikas teha, et rahuldada inimeste, majanduse ja tööturu vajadusi ning ­tagada samal ajal heaolu suurenemine ja sotsiaalkaitsesüsteemi kestlikkus”.

Millal siis on inimesel hea olla? Tartu ülikooli Pärnu kolledžis sotsiaaltöö ­aineid õpetades olen aluseks võtnud USA psühholoogi Abraham Maslow’ arusaamad, mille järgi on kõigepealt ­vaja rahuldada ellujäämise seisukohalt olulised vajadused: et oleks süüa-juua ja katus pea kohal, et saaks puhata.