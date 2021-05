Helmen Kütt: Piinlik tants haiguspäevade ümber

Eelmine valitsus venitas kahjuks otsusega neli pikka kuud ja tulemus sai poolik: 1. jaanuarist makstakse koju jäänud töötajatele koostöös tööandjatega hüvitist alates teisest haiguspäevast. Olukord aina halvenes ja me tulime uuesti välja eelnõuga maksta koroonasse haigestunutele ja lähikontaktsetele haigusleht kinni esimesest kodus oldud päevast ja seda 100 protsenti nende palgast. Praegu tuleb tõdeda, et kui seda lahendust oleks kohe kuulda võetud, ei oleks me jõudnud kevade nii suurte nakatumisnäitajate ega nii paljude surmadeni.

Kaitsesime oma ettepanekut nädalast nädalasse riigikogu suures saalis ja sotsiaal- ja rahanduskomisjonis, samuti kohtumistel peaministriga. Ühtpidi nõustusid pea kõik valitsusliidu poliitikud, et tegu on toimiva ja vajaliku kriisimeetmega. Koalitsioonis saadakse ju väga hästi aru, et nakkusoht ei ole kuhugi kadunud ja viirust tuleb tõkestada ka ajal, mil nakatumisnäitajad on languses ja piirangud leevenevad. Praegu peab ju tegema kõik selleks, et hoida ära kolmanda laine tulek!