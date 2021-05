Riik pole uue silla ehituseks andnud veel sentigi

“Toetan jätkuvalt Pärnu silla ehitust, see on linnaelanikele oluline, et vähendada olemasolevate sildade liikluskoormust ja anda paremad ja kiiremad võimalused linnas liikuda,” sõnas keskerakondlasest majandus- ja taristuminister Taavi Aas. “Praegu on riigipoolse toena jätkuvalt võimalik ELi ühtekuuluvusfondist investeerida 8,7 miljonit eurot sillaehitusse.”