Kui meeskonnas leidub kõhklejaid, ei liigu asjad nagu vaja. See faas sai mõni kuu tagasi läbi ja Rail Baltic (RB) on valitsuse üks prioriteete. Aastatel 2022–2025 on kavas sellesse investeerida 1,22 miljardit eurot. RB kogumaksumus Eestis on 1,59 miljardit.