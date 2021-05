Tuule ja Bluebird seilasid esimese auhinna vääriliselt

Suuremate jahtide ORC I grupis pani oma paremuse maksma Tuule tiim, kus rooli hoidis Elise Umb ja soote sikutasid Kristjan Mugra, Jaan Mugra, Kalev Kaal, Joosep Kepler, Priit Vasar, Andres Ebrok, Ingrid Kuuli, Oskar Seeman ja Tarmo Salundi. Teisena lõpetanud Sugari võistkonda kuulusid Marjaliisa Umb (kapten), Sven Feofanov, Alari Akermann, Tiit Saulep, Tõnu Eensalu, Kaspar Kõiva ja Rauno Leibak. Kolmanda koha saavutasid jahil Take Off purjetanud kapten Rain Liiber ja tema soodimehed Riho Liiber, Ilmar Märtson, Margus Must, Henri Purtsak, Mardo Mugu, Marko Piho ning Renar Liiber.