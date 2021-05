Anastasiia Polubotko: Moskvast Eestisse kolinud naine unistab eesti keele õpetaja tööst

Olete pärit Venemaa pealinnast Moskvast. Kuidas sattusite Eestisse ja kui kaua olete siin elanud?

Kui palju te toona meie riigi kohta teadsite?

Ainult seda, et Eesti kuulus kunagi Nõukogude Liitu. Ma mõtlesin tegelikult, et Eesti asub kusagil lõunas ja siin on soe. (Naerab, K. H.). Praegu on mul geograafiaga korras ja ma tean kõiki Euroopa riike: kus nad asuvad ja mis keelt seal räägitakse.

Ma ei teadnud sedagi, et Eesti on nii pisike ja siin elab nii vähe inimesi. Tegelikult on see väga hea, sest praegu tunnen Eestit palju paremini kui Venemaad, sest olen siin palju reisinud. See on väga hea tunne, kui elad riigis, kus tead põhimõtteliselt igat kohta.