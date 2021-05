Motosportlased pääsevad nädalavahetusel võidu kihutama

Paikuse motoklubi eestvedaja, aastal 2009 seenioride Euroopa meistritiitliga pärjatud Toivo Nikopensius ütles, et tema eesmärk on tänavu taas jahtida mõlemas sarjas nii Eesti kui lähinaabrite tiitlivõistluste kõrgeid kohti.

“Ümber Leigo järvede kulgeval ringil võetakse aega viie kilomeetri pikkusel enduuro- ja kolmekilomeetrisel krossikatsel,” kõneles Nikopensius. “Näis, mis saama hakkab. Võistluse peakorraldaja Riho Kollist rääkis, et Leigo rada on kõigile lihtsasti läbitav, aga väga põnev.”

“Eestis kehtivate koroonapiirangute tõttu on traditsiooniline soolode võistlus löödud kaheks eraldi sõiduks, kus kõigepealt stardivad ühe tunni klassid ja peale nende finišeerumist lähevad rajale 1,5 ja kahe tunni klassid,” selgitas Nikopensius.

Pärnu motoklubi kiirematest meestest lähevad Saku maratonile Mati Nuut, Mattias Graumann ja Raido Kiisk. Kolmekordne quadracer’ite motokrossi Euroopa meister Kevin Saar ütles, et tema ei osale algaval hooajal Eesti kestuskrossidel. Tartu ülikooli kehakultuuriteaduskonna tudengi suur eesmärk on taas Vana Maailma meistrikuld. Tänavu antakse EMi avalöök juulis Lange rajal Eestis, seejärel tuleb kaks etappi Tšehhis ja tšempionaadi finaal on Horvaatias.