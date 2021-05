Video algab, taustal mängib rõõmsameelne elektronmuusika, tekst ekraanil kiidab Kihnu naiste jõudu ja võimekust, nimetab neid isegi saare kaitsjateks. Taustal näeb naiste tegemisi. Järsku hakkab video jutustama füsioloogiadoktor Mortimer Hartist, kes köidetuna Kihnu kultuurist ja väekatest naistest, külastas maailmakuulsat saart, et oma silmaga seda kõike kaeda. Ja see, mida ta nägi, rabas teda: naised tassivad suuri palke ja ehitavad maju nii, et isegi nahk ei lähe märjaks! “Ma ei ole linnas kunagi näinud ühtegi naist või meest, kes on nii hullumeelselt tugev!” teatas doktor Hart video tekstis. Enese teadmata oli teadlane “avastamas tuhandete aastate vanust saladust”.