Mõnikord juhtuvad karmiinleevikesed toomingate õitevahu keskele. See vaatepilt on tõeliselt maikuine. FOTO: Karl Adami

Nädalaga on looduses toimunud silmanähtavad muutused ja kevadest sai paari päevaga justkui suvi. Võililleväljad meelitavad tuhandeid tolmeldajaid. Neid nähes ei tihka kuidagi muruniidukit käima tõmmata. Võilillede kõrval võluvad nii tolmeldajaid kui mindki õitsevad toomingad. See lõhnapahvakas, mida toast välja astudes tuul ninasõõrmetesse kannab, on imeline, eriti pärast vihmasadu.