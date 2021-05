Pärnu võrkpalliklubi kapten vahetab tiimi

Pärnul on praegu kehtivad lepingud kolme noormängijaga: Richard Voogeli, Tony Tammiksaare ja Ivory Õuekallasega.

Pärnu tiimi mänedžer Reio Tilk ütles eelmisel nädalal Pärnu Postimehele, et klubi loodab võistkonna tuumiku kokku panna sel kuul. “Vaatame mängijate turul ringi. On mõned mängijad, kellega läbi räägime,” lausus ta, lisades, et tiimi tuumik muutub.