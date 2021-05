Korraldusmeeskond kinnitab, et kui piirangud jäävad vähemasti samaks ega karmistu uuesti, võõrustavad Torist startiv kümne aasta juubelit pidav maraton ja Paikuselt algav poolmaraton mõlemas kohas kuni 250 spordisõpra, kes vajadusel lähetatakse rajale 25-liikmelistes rühmadeski.

Ühtlasi on see Eestis tänavune esimene suurem jooksuüritus, mis eriti peaks rõõmustama pikamaajooksusõpru. Samal ajal korraldatakse koostöös maakonna spordiliiduga Pärnumaa meistrivõistlused maratonis ja poolmaratonis. Kümnekilomeetrise Pärnu suvejooksu toimumine otsustatakse paar nädalat ette: kui piiranguid leevendatakse küllaldaselt, saab seegi teoks. Praegu ei saa kinnitada, et suvejooks kontaktsena ei toimu.

“Vaktsineerimise kättesaadavaks tegemine kõigile on keerulises koroonavõrrandis sedavõrd oluline näitaja, et lubab mõelda aegamisi tavaellu naasmisele. Ehkki piirangud on praegu veel ranged, annaksid need juuniski samal tasemel püsides meile võimaluse korraldada kõrgeklassiline jooksuüritus ja täita jooksusõprade suur unistus taas ühiselt liikumist nautida,” rääkis korraldusmeeskonna juht Vahur Mäe. Tema sõnutsi on lootust, et olukord muutub jaanipäeva eel veel vabamaks ja kui inimesed käituvad vastutustundlikult – peavad igapäevastes toimetustes kinni ennetusmeetmetest ega võta liigseid riske – avaneb võimalus ehk enamgi osalejaid teenindada.

Küll ei tule sel aastal Pärnus Iseseisvuse väljakul lastejookse, need asendatakse virtuaaljooksuga. Niisamuti ei pakuta finišialas rahvakogunemise vältimiseks sooja toitu, selle asemel saab iga lõpetaja lõpujoone lähistelt enesele kaasa võtta toidupaki. Sel korral ei ole niisamuti võimalik pakkuda ühistransporditeenustki, et viia osalejad stardipaikadesse.

“Töötame selle nimel, et maraton toimub maksimaalselt turvalistes tingimustes. Anname endale aru, et praegu on näitajad muret tekitavad, ja kui need ei parane, võidakse iga hetk taas piiranguid karmistada,” hindas Mäe ja lisas, et sel juhul peab korraldustiimgi sammukese tagasi astuma. Peakorraldaja väitel on kontakt terviseameti Lääne regiooni esindajatega loodud ja nad ootavad selget tegevuskava, milliseid turvameetmeid korraldajad rakendavad. Peagi tutvustabki spordiklubi seda kava asjaosalistele.

Ja iga medalikoguja väärib taastulemise märgiks tõelist maiuspala – miniatuurset ratsamonumenti.

Kuna koroonaajal populaarsust kogunud virtuaaljooksud on osutunud sedavõrd menukaks, on needki kavas: 14.–28. juunini saab valida maratoni, poolmaratoni ja Pärnu suvejooksu vahel. Esimest korda saab maraton jõukohaseks kõigile, sest seda saab eri pikkusega distantsidest kombineerida.

„Tegime esimese virtuaaljooksu – maraton Eesti Vabariik 100 – mitu aastat enne koroonapandeemiat ja olime kontaktsete jooksuürituste korraldajate seas selles mõttes pioneer. Juba siis nägime, et osa rahvast soovib privaatsemal moel liikuda: nautida vabadust aja ja asukoha mõttes,” rääkis peakorraldaja, kelle kinnitusel jäävad virtuaaljooksud kavva, sest võluvad paljusid.

Võidupüha maratoni korraldab Pärnu Kahe Silla klubi koostöös Pärnumaa spordiliidu ja toetajatega.

Eelmisel aastal toimus võidupüha maraton virtuaaljooksuna. 2019. aastal lõpetas suvepealinna südames Iseseisvuse väljakul 134 maratoonarit ja 326 poolmaratoni jooksjat.