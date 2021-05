Sugar seilab Itaalias medalikursil

C-grupis juhib tiitlivõistlust kolme sõiduvõidu ja ühe teise kohaga Itaalia tiim jahil Scugnizza. Pärnakate Sugar 3 on oma kontole kogunud kaks teist ja kaks neljandat kohta. Kolmandat kohta hoidval sakslaste Topasi meeskonnal on kirjas teine, neljas, viies ja seitsmes koht.

B-grupi liider on itaallaste Fantaghiro, järgnevad Rumeenia tiim jahil Essentia 44, Itaalia lipu all seilavad Mela ja Bewild ning Katariina II. Väärib märkimist, et meie mehi lahutab pjedestaalist vaid kolm punkti.