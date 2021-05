Taskuhääling ⟩ Mõrvar Tarraste raskelt vigastatud laste vanemad enam õigusriiki ei usu

Taskuhääling valmis koostöös Eesti Päevalehe ajakirjaniku Joosep Tiksiga.

"Mina ja Mikk Tarraste viimasel istungil mõlemad ütlesime, et me usume õigusriiki," meenutas Siret Pärnu Postimehe stuudios. "Mina vist enam ei usu."

Siret ja Rando kihutasid toona juhtunust kuuldes kohe sündmuspaigale.

"Inimestel sellistes olukordades läheb nagu autopiloot sisse. Ajataju kaob," rääkis Siret. "Minu meelest me olime seal sündmuspaigal vähemalt tund aega, aga tegelikult olime vist 15-20 minutit."

"Natuke rohkem," täpsustab Rando Kesküla.

Siret läks toona kohe oma ema juurde. Lapsed, kelle rahustamisega tegeles isa Rando, olid Siretil vaateulatuses. "Alguses öeldi meile, et nendega on kõik hästi," meenutab Siret. "Siin viskan kivi kiirabitöötajate kapsaaeda."

Kiirreageerijaga, kes haavatute abistamisel ohjad haaras ja sündmuspaigal sõna otseses mõttes elusid päästis, on Kesküladel plaanis suvel kokku saada. Poisid tahavad näha politseinikku, kes neid aitas. Ema sõnutsi lapsed näevad siis, et kõigil superkangelastel pole keepi.

Rando ja Siret Keskülaga vestlesid vahetult pärast tänast kohtuotsuse kuulutamist Lauri Habakuk Pärnu postimehest (vasakul) ja Joosep Tiks Eesti Päevalehest. FOTO: Mailiis Ollino

Keskülad avaldasid, et pea aasta pärast tragöödiat on nende elu saamas tagasi rööpasse tänu sellele, et nad on väga positiivsed inimesed. Naer ja armastus on neid palju aidanud. "Me ei ole jäänud masetsema, iga päev kallistame," märgib Rando.

"Me suudame nende asjade üle naljagi teha," sõnab Siret. "Meie väiksed poisid ongi sellised superkangelased. Näidake mulle tüüpe, kellel on nii palju kuulihaavu. Nad ongi väiksed gangsterid, nagu me neid hüüame."

"Nendes kahes poisis on rohkem meest kui selles mehes, kes kartis, valimatult tulistas kõiki teisi, aga ise kartis enda elu pärast;" märgib Rando.

Keskülad elasid varem Tallinnas. Nad kolisid kunagi Lihulasse, et lastel oleks hea rahulikus keskkonnas kasvada.

"Kui me veel aasta eest mõtlesime, et sellised asjad juhtuvad Ameerikas, siis nüüd on jälle see koht, kus ma ütlen, et ära eelda midagi," lausus Siret.