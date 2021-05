Eesti-Läti piirikoridoris algasid välitööd

Maa-ameti teatel tehakse mõõtmisi 15–40 kilomeetri laiusel alal mõlemal pool piiri sama metoodika alusel, et naaberriikide koordinaat- ja kõrgussüsteem omavahel kokku sobiksid.

Maa-ameti geodeesiaosakonna juhataja ja Eesti projektijuht Karin Kollo selgitas, et ühtset andmestikku on vaja eelkõige projekteerijatele ja ehitajatele, et kasutada seda piiriüleste rajatiste nagu näiteks maanteede, viaduktide ja raudteede ehitusel.