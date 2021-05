Paar tunnistab, et pagariks hakati naabrite pärast. Esialgu tehti leiba-saia oma tarbeks. “Siis aga ütles naaber, et pange üks leib meile ka ahju iga kord, kui küpsetate,” meenutab Eva. Sõna levis järgmiste naabriteni, Eva tädile Vändrasse, tädi kolleegide kõrvu ja nii see pall veerema läks. Lõpuks jäi ahi väikseks. Mahutas see ju vaid kaks saia. Küpsetamise kiirenda­miseks hangiti suurem ahi ja nüüd hakkab sellestki ­väheks jääma.