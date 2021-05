Superkrossis püstitati osavõtjate rekord

Tore on tõdeda, et püstitasime Laitse rajal superkrossi osavõtjate rekordi, seni oli meie sarja arvukaimal võistlusel startinud tänu lõunanaabritele 96 autot.

“Tore on tõdeda, et püstitasime Laitse rajal superkrossi osavõtjate rekordi, seni oli meie sarja arvukaimal võistlusel startinud tänu lõunanaabritele 96 autot,” rääkis superkrossi peakorraldaja Eiki Eriste. Ta tõi esile, et seekord esindas Lätit vaid krosskardil kihutanud Marta Starka.