Silvia Paluoja: Kalurite vaenlaslind ülbitseb edasi

Enda kogemus meil rünnakrühmlasena suvitava tontja sulelisega pärineb Pärnu linnale kuuluvalt viie hektari suuruselt Sorgu saarelt. Sealt on kormoranid minema tõrjunud muud veelinnud ja pesapuud maakeeli täis pasandanud, nii et neil pole rohelist lehtegi küljes ja läpatav linnusitalehk imbub rõivastesse. Aga ma pidanuks mõikama, et kormoran on täiesti tavaline looduslik liik ja kui nad liiguvad teisele laiule, taastub nende eelmises asukohas rohelus.