Lähinädalatel kohtab linna­tänaval, taluõuel või suisa metsas vetruval samblavaibal eri sule­liste tibusid. Kuigi paljud neist võivad nõrgukeste tiibade najal söösta lähima põõsa või puu okstele, leidub neidki ukerdavaid tegelasi, kel lennuvõimestumine võtab ­pisut aega. Ehk tuleb see osale lugejaist üllatusena, aga nii mõnegi liigi tibud lahkuvad pesast enne lennuvõimeliseks saamist ega tasu arvata, et toitu manguv linnupoeg on hädas.