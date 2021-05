Jüri Jaanson: Kas Pärnu jõest saab Suessi kanal?

Aga kummist pole Pärnu jõgi, mille kahe silla vahelisel alal on varsti 140 aastat harrastatud võistlussõudmist. Pärnu linnavolikogu on 2010. aasta otsuses Pärnu jõe kallaste ja akvatooriumi kehtestamise kohta kirjutatud, et planeeringualas olevas laevatatavas jõeosas (st kahe silla vahelisel jõealal) on jõele kavandatud sõude- ja aeru­tamiskanal ja 40 meetri laiuselt vee­sõidukite peamine liikumistee. Teise olulise printsiibina on esile toodud, et veeliikluses on eelistatud tegevus sõudesport ja muude veesõidukite liik­luse korraldamisel tuleb arvestada sõud­jate vajadustega.