"Lihavõttepühadel toimuma pidanud regatt sai lõpuks peetud," rääkis Eesti Optimisti klassi ja Pärnu jahtklubi purjespordikooli peatreener Elise Umb. "Regati lõpetasid viimasel päeval kavandatust varem mägedest kiiresti lähenevad tormipilved. Korraldajad edastasid raadiosaatja kaudu info treeneritele, et sõidud on katkestatud ja algab kiire evakuatsioon kaldale. Paraku läks meie sportlastel hea sõit kaduma, nad kõik olid juba viimasel rajalõigul ja oma grupi eesotsas," rääkis peatreener. Lisades, et kui võistlejaid hakati kaldale pukseerima, puhus tuul juba kuni 40 sõlme ehk 20 meetrit sekundis.