Maskikandmise kohustus võib paari nädala pärast lõppeda

“Tõenäoliselt maskide kohustus kaob juuni keskpaigaks. Tuleme juuni esimesel nädalal selle juurde tagasi. Tõenäoliselt juuni keskpaik on see hetk,” ütles Kiik.

Terviseameti nakkushaiguste osakonna juhataja Hanna Sepp märkis, et kui nakatumine langeb, tuleb leevendada ka maskide kandmise nõuet. “Maskide kandmise efektiivsus on kõrgem, kui nakatumine on kõrgem,” lausus Sepp.