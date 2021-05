Vanas õlletehases, Pärnu loovlinnaku alal käib juba vilgas elu

Al Paldrok ja tema rahvus­vaheline kunstnikest sõpruskond pidasid vana õlletehase saalis näituse afterparty’t, omanik näitas neile ruume ja sealsamas mõte sündiski: see on loomelinnakule ainuõige koht. Nende üllatuseks selgus, et enamjaolt tühjalt seisva ja laguneva, aga suhteliselt heas seisus ruumidega hiigelkompleksi omaniku Heidi Ansu ja tema poja mõlema suur huvi on täpselt samamoodi Pärnu natuke huvitavamaks muuta.

Rainer Ansu sõnutsi otsisidki nad sellele kohale väljundit. ­Mõni küll tuli ja ütles: “Oo, teil on nii lahe koht, kuhu võiks midagi ­teha, aga täpselt ei tea, mis see olla võiks.” Nii oligi asi jäänud jäänud terviknägemuse puudumise ja pealehakkamise taha. “Paljud räägivad, et Pärnus ei toimu midagi – no nüüd toimub, oleme pööranud asjad teistpidi ja loodame parimat. Andsime ise ka siia panuse juurde, et asi ei jääks toppama ja ratas veereks,” tõdes Ansu, et on isegi põnevil.