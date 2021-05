Kes revideerib Tori valda? Mitte keegi

Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna juhataja Väino Tõemets tõdes vallaelaniku järelepärimise peale, et asjalood on natuke kehvad. Revisjonikomisjon ei täida seadusega ega valla põhimääru­sega seatud ülesandeid. See tähendab omakorda, et volikogu ei ole suutnud oma kohustusi täita. “Seetõttu puudub vallasisene järelevalve valla eelarve kasutamise üle, mis võib tekitada korruptsiooniohtlikke olukordi,” seisis Tõemetsa vastuskirjas.