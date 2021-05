Esmalt nägi sama väljapanekut tänavu aprillis Tartus galeriis Pallas piirangute tõttu suletud uste taga, nüüd avaneb vaatajal võimalus piltvaipu oma silmaga kaeda Pärnus uue kunsti muuseumis. Väljas on 41 tööd 40 autorilt.

Piltvaiba kursus on Pallase tekstiili õppekavas kolmandal õppeaastal. Selleks ajaks on üle poole õpingutest läbi ja kogemusi, töötamaks kompositsiooni, värvi ja materjaliga, juba omajagu. Nii saab gobelään­tehnika tundmaõppimise kõrval keskenduda tähendusele, teose sõnumile ja leida selle avamiseks just endale sobiva väljendusviisi.