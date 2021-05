Sõnajalgade firma võitis vaidluse Tori vallaga: tuulepargi rajamiseks tuleb teha kõik, mis võimalik

Lõpuks riigikohtusse jõudnud vaidlus puudutas Lavassaare turbamaardla 892 hektari suurust maa-ala, mis sobib Pärnu maakonnaplaneeringu ja endise Sauga valla üldplaneeringu järgi tuulepargi rajamiseks. Samal ajal on planeeringutes märgitud, et tuugeneid on võimalik sinna püstitada alles pärast maavara ammendamist.