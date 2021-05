Pfizer, Moderna, Janssen ja AstraZeneca. Kuidas vaktsiinide vahel valida?

“Mina soovitan inimestel valida vaktsiinidest selle, mida on kõige esimesena saada,” ütles sotsiaalministeeriumi immunoprofülaktika ekspertkomisjoni liige perearst Marje Oona. Tema kinnitusel on kõigi nelja vaktsiini kohta olemas andmed nii laboriuuringutest kui nüüdseks ka kuude kaupa päriselu kasutusest. “Nendest on näha, et kõik need vaktsiinid on väga tõhusad nii raske kui ka kergema haiguse ja isegi sümptomiteta viiruseleviku ärahoidmisel,” rõhutas Oona.