Tõstamaale tuleb uus pärl: vanas meiereis avab peagi uksed maahotell

Aleviku pärl on sealne imekaunis mõis koos inglise stiilis maastikupargiga. Veel mõne aasta eest võis tundlikuma ilumeelega külastaja silma aga riivata ­üsna mõisa külje all asuv suur ja räämas Tõstamaa meierei hoonekompleks. Kuid enam mitte. Ehkki taastamistööd alles käivad, ei tunneks mõneaastase vahega asulasse sattunu umbes sajandivanust meiereid ilmselt praegugi enam ära. Suure töö taga on ­pealinlased Anne-Liis ja Andrei ­Ostov, kel veel paar aastat tagasi hotelli rajamise mõte pähegi poleks tulnud.