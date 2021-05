Linnapea Romek Kosenkraniuse väitel on kõik Ammende villasse kutsutud õpilased väga tublid. ”Ma ütleksin, et te olete Pärnu noorte eliit,” lisas ta.

Abilinnapea Varje Tipu sõnutsi teeb rõõmu, et linna õpilaspreemiatele esitati palju väga häid kandidaate. “Hea meel on näha, et meie õppuritel on suurepärased akadeemilised teadmised, nad on saavutanud silmapaistvaid tulemusi huvitegevuses ning on igati tegusad ja edasipüüdlikud ühiskondlikus eluski,” lausus Tipp.