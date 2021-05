LHV panga juhatuse esimees Kadri Kiisel sõnutsi annab konkurss tunnistust, et aktiivseid ja heade ideedega kogukondi Eestis jagub. “Mul on väga hea meel, et Eestis on nii palju häid algatusi, üht võitjat oli väga raske valida ja seepärast otsustasimegi esile tõsta mitut kogukonda,” ütles Kiisel.