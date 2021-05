14aastane laskur võttis EMil mõõtu endast vanematega

Pärnumaa jahimeeste liitu esindav Lootus on alaga tegelnud 12. eluaastast. Eesti noorte meistrivõistlustel haavlilaskmises on talle juba kahel korral kaela riputatud hõbemedal. Jahimeeste perest pärit noorsportlase sihid on kõrged, nimelt loodab Lootus tulevikus jõuda olümpiamängudele.