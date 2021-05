Indrek Tammekänd: Kormoran – maailma kõige väärtuslikum lind

Kummaline, et armastada, hoida ja kaitsta oskame vaid kaduvaid või kadunud liike. Tõenäoliselt õpiksime kormorani uuesti armastama siis, kui ta taas harulduseks muutub. Inimeste biomass on juba 30 korda suurem kõikide looduslike lindude kogukaalust. Meid on tõesti palju. Huvitav, kuidas me ennast armastada oskame? Loodan, et oskame. Ja mitte ainult ennast.