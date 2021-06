Laste vaimne tervis, nendega tegelevate spetsialistide puudus, vanemate toetamine, abivajavate laste märkamine ja sellest teada andmine on vaid mõni märksõnadest, millest tahaks rääkida. Siiski on üks teema, mis lastekaitse liidu liikmete meelest väärib sel erilisel päeval eraldi tähelepanu.

“Lapsed on meie tulevik” on lause, mida tänapäeval kasutatakse palju. See on õige, kuid nad pole pelgalt meie tulevik, vaid ka olevik. Lapsed on siin ja praegu, samal ajal kui meie, täiskasvanud, teeme sageli nende tulevikku puudutavaid otsuseid nende enda arvamust küsimata ja arvesse võtmata. Üks näiteid on riigi otsus kärpida laste huvihariduse rahastust. Nimelt langeb kinnitamist ootava riigieelarve strateegia järgi huvihariduse ja -tegevuse toetus tuleval aastal 14,25 miljonilt eurolt 7,25 miljoni euroni.