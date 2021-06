Esiteks – tee ja ole nagu teised. Kamp annab kindlustunde, et sa pole üksi, põlatud, ülearune jne. Kui mingi jama juhtub (ikka juhtub), saab alati öelda, et “teised ka”. Kui sa mõnele halba soovid, on kambakesi rünnates võimalik rohkem haiget teha ja seejuures ise varju jääda. Tavaliselt on teie seltskonnas mõni tähtsam tegelane, kes teeb head karjääri ja tema aupaistest avaneb sinulgi võimalus osa saada ja see võib sulle avada ukse parteilise toiduahela manu. Mõni teie hulgast on ilusam-seksikam ja tema seltsis pääsed sinagi väljavalitute pidudele. Tunne ära need, kelle külge end kleepida!