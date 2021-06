Kogu Eesti rahvastikust moodustavad umbes viiendiku noored (seitsme- kuni 26aastased). Ühelt poolt on noorte hääl ja võimalused ühiskonnas oma elu ise suunata teistest nõrgemad, teisest küljest on neile pandud palju ootusi. Et pöörata veel rohkem tähelepanu noorte soovidele ja muredele ning kaasata neid endile mõeldud tegevuse kavandamisse, võttis riigikogu äsja vastu “Noortevaldkonna arengukava 2021–2035”, mis seab meie noorsoopoliitika sihid järgmiseks 15 aastaks.