Kesknädalaringil võidutsesid Sugar ja Valge Draakon

Sel aastal on juba kahel kolmapäeval tulnud Kesknädalaringi sõidud liiga tugeva tuule tõttu ära jätta.

“Sel aastal on juba kahel kolmapäeval tulnud Kesknädalaringi sõidud liiga tugeva tuule tõttu ära jätta,” rääkis regati võistlusjuht Jüri Sõber. “Eile pärastlõunal aga tundus, et seekord võib regatt minna hoopis tuulevaikuse nahka. Õnneks saime ilmataadi liitlaseks ja jahid pääsesid mõnusas idatuules spinnakeride all stardist minema.”