“See, et oleme sellise üri­tuse Pärnumaale saanud, on kindlasti kõva sõna. Mida rohkem saame piirkonda rahvusvahelisi üritusi ja kui need muutuvad traditsiooniks, seda suurem on kasu Pärnule,” arvas Maria talu peremees Enn Rand, kes hobustega tegelejana korraldas oma valdustes esimese kohalikku mõõtu ratsavõistluse 25 aasta eest.