“Hanke tulemusel selgus, et ehitus läheb märksa kallimaks, kui omavalitsused olid algul kokku leppinud. Seda puudu jäävat 200 000 eurot me keset eelarveaastat kokku ei saa,” nentis POLi tegvejuht Erik Reinhold ja kinnitas, et varjupaiga rajamise mõtet maha ei maeta ja algne projektki jääb samaks. Edasi otsitakse riiklikku rahastusallikat.