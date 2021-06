Meie viimasest kaugemast reisist on selleks ajaks möödas juba 15 kuud: vahetult koroonakriisi eel, aastavahetusel 2019/2020 seiklesime Lääne-Aafrikas Gambias ja ­Senegalis (vt Pärnu Postimees 1. veebruaril 2020). Ent maailm nõuab avas­tamist …

On aprilli algus ja rahvusvahelist reisimist puhkuse eesmärgil üleilmselt veel vähe. Enamikus riikides kehtivad sisenemise ja liikumise piirangud, mis sageli muutuvad. On paras pea­valu end reisibüroo abita reeglitega kursis hoida ja mitme ümberistumisega eri riikides reisi kavandada. Aga me saame hakkama.