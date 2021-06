Andres Sooniste: Ühislauda elu on kirev

Oma lood ja laulud on “nööbilgi”, mille külge “kuub” 2017. aastal õmmeldi. Nii on Pärnu nii­nimetatud keskuslinnal oma külad ja alevid ning nende kohalikud kuulsused, ajalugu ja tänapäev tõusude ja mõõnadega. Kõike tsentraliseeriv juhtimismuster on aastakümnete jooksul järele jätnud neist vaid kõige eredamad pea­voolule sobivaimad pärlid, löönud need läikima ja jaganud neid oma parema äranägemise järgi “vennalikult”. Pärlisärasse sobimatu on loomulikult tuhmunud. Nii on Pärnu keskus­linnas teise- ja enamagijärgu­liseks muutunud kõik, mis kesklinnast ja -rannast väljas. Õnnetuseks ei mahu tähele­panu vääriva kesklinna mõiste alla enam isegi Pärnu vanalinn.