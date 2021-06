Vändras asendub postkontor raamatukogu postipunktiga

“Vändra postiteenuse ümberkorraldamise põhjus on postkontori kasutajate väike arv. Postkontoris käijaid jääb aina vähemaks, sest pakke saab 24/7 pakiautomaadist mugavalt nii kätte kui ka saata,” ütles Omniva kliendikogemuse üksuse juht Kristi Mäeorg. Külastajate vähesus tähendaks muidu lahtiolekuaegade lühendamist, mis paneks ebamugavasse olukorda need kliendid, kes soovivad postkontorisse tulla. Seepärast leidis Omniva, et mõistlikum on hakata teenust pakkuma koostöös vallaga raamatukogus, kus lahtiolekuajad on märksa pikemad, kui oleks võimalik postkontoris.

Põhja-Pärnumaa vallavanema Jane Metsa sõnutsi on pakkide postkontorist automaati kolimine inimeste teenusekasutuse loomulik muutus ning postivõrk peab sellega kohanema, säilitades ühtlasi teenuse kättesaadavuse kõigile inimestele ja kõigi teenuste osas. “Tervikuna soovime teha vallaelanike jaoks postiteenuste kasutamise mugavamaks ja kättesaadavamaks,” ütles Mets. “Vald on huvitatud pakiautomaatide juurde saamisest teistessegi asulatesse, sest e-kaubandusest tellimine kasvab ja pakkide 24/7 kontaktivaba kättesaamine kodu lähedalt on inimestele oluline.”

Seepärast ongi põhjust peale Vändra üle vaadata postiteenuste osutamise tervikpilt Põhja-Pärnumaa vallas.

Põhja-Pärnumaal on praegu kaks pakiautomaati: Vändra Coop Konsumi ja Pärnu-Jaagupi Grossi pakiautomaadid. Kuivõrd Omniva plaanib jätkuvalt oma pakiautomaadivõrku laiendada, võib Põhja-Pärnumaa valda tulevikuski uusi pakiautomaate lisanduda. Selle aasta pakiautomaadivõrgu laienemise plaanid pole aga praegu veel paigas.

Tavapäraselt laiendatakse pakiautomaatide võrgustikku aastalõpu eel, et olla valmis saabuvaks jõuluaja tippkoormuseks. Tänavu tuleb arvestada pakiautomaatide erakordselt pikkade tootmisaegadega, kuna üle maailma on nappus eri elektroonikakomponentidest, mida kasutatakse pakiautomaatideski. “Oleme valla ettepaneku kätte saanud ja võimalusel arvestame seda pakiautomaatide uusi asukohti plaanima hakates,“ kinnitas Mäeorg.

Kõigil postiteenuse kasutajatel, kes elavad või asuvad maapiirkonnas, on võimalus kutsuda kirjakandja koju või tööle ning kasutada universaalse postiteenuse teenuseid oma elu- või asukohast lahkumata. Kirjakandja kohalekutsumine on tasuta neile, kelle lähim postkontor või postipunkt jääb kaugemale kui viis kilomeetrit. Maksta tuleb ainult postiteenuste ja neile kehtestatud teenustasude eest, nagu tuleb maksta postkontoriski. Tähele tuleb panna ainult seda, et tasuta kojukutse kehtib universaalse postiteenuse kasutamisel, see tähendab, et näiteks kullerpakkide teenustele see ei laiene.