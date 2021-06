Tellijale

Nii nähtub selle ajakirjandusliku uurimuse tarvis avameelselt kogetust rääkinud ohvrite lugudest.

“Seisin oma arvutiga politseis koridori peal ja mõtlesin, kuhu ma nüüd siis minema pean. Kust ma abi saan?” meenutab Mait.

“Vanaema ei julgenud enam ühtegi telefonikõnet vastu võtta. Ta ei saanud pärast juhtunut poolteist nädalat magadagi,” mäletab eaka naise Helga lapselaps Riina.

“Hommikul kuulen, et telefon piuksub. Võtan voodis telefoni. Vaatan, et Hiina kontori juhataja saatis SMSi: “We’ve been hacked!” (“Meid on häkitud”, toim)” räägib Martin. “Saad aru, mul jooksis külma­judin üle selja!”

“Inimesed, kes pole psühhopaadiga kokku puutunud, ei saagi meist aru,” märgib Peeter.

“See on täielik jõuetuse ­tunne, eriti veel minu erialal,” tunnistab Piia. “Ma tundsin end ikka nii lollina. Arvan, et ma ­pole end elus nii lollina tundnud kui tookord.”

“See oli alastuse tunne: seisad nagu kusagil klubis, kus mingi mees sind tagumikust kabistab ja sulle rõvedalt järele vaatab,” kirjeldab Sandra. ­“Kuna ta läks nii kiiresti minema, ei saanud ma midagi teha. Mul oli vastik ­tunne: nagu oleks keegi minu ruumi tunginud.”

Need emotsioonid ja meenutused pärinevad vaid osalt selle loo allikatest.

Nad on mehed ja naised. Noored, keskealised ja vanad. Ettevõtjad ja palgatöölised. Jõukad ja keskklassi inimesed, aga ka need, kes vähemaga läbi ajavad. Mõni on kõrgharidusega, mõni vähem koolis käinud.

Telefoni- või küberkuritegevuse ohver võib olla suuna­mudija, programmeerija või täiesti tehnikakauge inimene, kes ­haruharva – näiteks kord kuus internetipanga külastamiseks – arvutit kasutab. Või pensionär, kellega vaid telefonitsi või tiguposti kaudu ühendust saab.

Selle loo allikad on liivatera kõrbes, võrreldes politseisse pöördunute hulgaga. Avalduse kirjutanud inimesed on omakorda piisk telefonipetiste ja küberkurjategijate ohvrite meres.

Ehkki ainuüksi selles loos kõnelevad ohvrid erinevad üksteisest märkimisväärselt: nad kõik on eri sotsiaaldemograa­filise taustaga ja võtted, mida kurjategijad nende peal kasu­tasid, on isepalgelised, ei saa nende lugusid pidada üksikjuhtumiteks. Neil on tähelepanuväärne ühisosa, iga kaasus moodustab osa süsteemist.

Isegi kui ohver arvab, et ­tema puhul läbi läinud skeem oli erakordne ja just see on põhjus, miks ta lõksu langes, pole see enamasti nii. Sageli kelm teab, millistele klahvidele vajutada just oma sihtmärgiga manipuleerides.

Kuna mitu õrnal teemal rääkivat allikat soovib anonüümsust, ei jaga selle loo tarbeks avameelselt oma lugusid inimesed üksnes Pärnumaalt, vaid Eesti eri paigust. Samal põhjusel on osa nimesid muudetud.

“Hea küll, ma kuulan teid ära”