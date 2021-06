Reformierakond jätab linnapeakandidaadi veel saladusse

Tähtsa otsuse edasilükkamist põhjendab Talviste nii, et esiteks leidub palju häid inimesi, kelle vahel valida. Teiseks on tähtsam paika panna kohaliku omavalitsuse valimiste programm, millega Pärnumaal välja tullakse. „Leiame, et see (linnapeakandidaadi nimi, S. M.) pole primaarne. Olulisem on sisu kui inimesed, kes seda pärast teostama hakkavad,” sõnas ta.